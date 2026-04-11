Rast am Richard-Wilke-Platz
Kleine Ruhepause inmitten der Koblenzer Einkaufsstraße
Eine kleine Ruheoase im Herzen der City bildet der Richard-Wilke-Platz am Altlörtor.
Eine kleine Ruheoase im Herzen der City bildet der Richard-Wilke-Platz am Altlörtor.
Alexander Thieme-Garmann

Einkaufende gehen vorüber, manche hasten zum Bus, andere schlendern mit einem Eis in der Hand durch die Straße. Und viele nutzen dann die Gelegenheit, sich inmitten von Koblenz auf einen kleinen unscheinbaren Platz zu setzen. So sieht es hier aus.

Lesezeit 2 Minuten
Auch Geschäftsleute dürfen jetzt Sitzgelegenheiten in Koblenz aufstellen, damit Menschen im Trubel der Stadt auch mal entspannen können. Einen kleinen Rückzugsort inmitten der hochfrequentierten Fußgängerzone gibt es ohnehin schon zwischen Löhrstraße und Zentralplatz: den Richard-Wilke-Platz.

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