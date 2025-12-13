Rhein, Mosel & Eifel im Advent Kleine literarische Auszeiten Martina Koch 13.12.2025, 14:40 Uhr

i Im Buchhandel sind zahlreiche Sammelbände mit Weihnachtsgeschichten erhältlich - von klassisch bis modern. Martina Koch

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 13 geht es um kleine Auszeiten im Advent.

Streng genommen gibt es nur eine Weihnachtsgeschichte: Diese steht in der Bibel und erzählt von Jesu Geburt. Wenn man den Begriff etwas weiter fasst, gibt es allerdings unzählige Weihnachtsgeschichten. Man denke etwa an „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens, in der der skrupellose Geschäftsmann Scrooge Besuch von drei Geistern erhält.







