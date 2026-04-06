Sommersemester ist gesichert Kleine Koblenzer Hochschule sammelt genügend Spenden Doris Schneider 06.04.2026, 13:39 Uhr

i Es kann weitergehen im Koblenzer Dreikönigenhaus, wo die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung ihren Sitz hat. Doris Schneider

Sie haben gebangt um die Zukunft ihrer kleinen Hochschule in der Koblenzer Altstadt – und damit ein Stück weit um ihre eigene. Nun aber können die Studenten aufatmen: Ein Spendenprojekt hat erst einmal genügend Geld eingebracht.

„Breite Unterstützung sichert den Betrieb der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung (HfGG) in Koblenz und eröffnet Perspektiven für neue Bildungsprojekte“, so ist eine aktuelle Pressemitteilung der kleinen Hochschule im Koblenzer Dreikönigenhaus überschrieben.







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