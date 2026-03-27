Spendenaktion erfolgreich Kleine Koblenzer Hochschule kann (vorerst) weitermachen Judith Nick 27.03.2026, 13:00 Uhr

i Das Motto, dem sich Dozenten, Studierende und Mitarbeiter der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung verschrieben haben, prangt an einem großen Banner im Treppenhaus der akademischen Einrichtung. Johannes Kirsch (Archiv)

Sie kommen zum Teil von weit her, um an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in der Koblenzer Altstadt gemeinsam zu lernen. Nun haben sich die Studenten an einer großen Spendensammlung beteiligt. Denn der Bestand der Hochschule war gefährdet.

In der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung ging es zuletzt vor allem um eine Frage: Kann das Sommersemester finanziert werden? Durch die unheilbare chronische Erkrankung der Präsidentin Silja Graupe war die Hochschule mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert.







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