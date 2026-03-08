Koblenzer Wohnungslosenhilfe Kleiderlager der Schachtel läuft über: Stopp für vieles 08.03.2026, 15:00 Uhr

Seit einem Jahr gibt es das Lager der Schachtel in Koblenz-Lützel. Hier können sich Bedürftige mit Kleidung oder Schlafsäcken ausstatten lassen. Viele Menschen haben Sachspenden vorbeigebracht. Nun braucht man Zeit, um die Spenden zu sortieren.

Die Kleiderstangen biegen sich ein wenig unter dem Gewicht der Kleider, die daran gehangen werden, und in den Regalen an den Wänden stapeln sich T-Shirts, Pullis und Hosen bis zur Decke. Auf dem Tisch in der Mitte des Raums liegen weitere Kleidungsstücke, diese sind ihnen gerade in einem großen Wanderrucksack vorbeigebracht worden, sagt Christophe Mourot.







