CCC in Koblenz Klassentreffen des Chaos Computer Clubs Kevin Rühle 06.04.2026, 11:21 Uhr

i In Koblenz findet am Osterwochenende die Easterhegg an der Uni statt. Erwin Klundt und Christian Schneider beteiligen sich an der Organisation. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

An der Universität Koblenz treffen sich Hacker zu ihrer jährlichen Veranstaltung an Ostern. Die Easterhegg findet jährlich an unterschiedlichen Orten statt. Hacker kommen zusammen und tauschen sich über technische sowie gesellschaftliche Themen aus.

Ob sich das Motto der 23. Easterhegg „The Bunny is a Lie!“ auf den Film „The Matrix“ bezieht (Follow the white rabbit) oder doch nur auf den traditionellen Termin im Jahreskalender des Chaos Computer Clubs, wissen die Veranstalter selbst nicht wirklich.







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