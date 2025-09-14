An mehr als 500 Ständen feilschen Trödler um das beste Schnäppchen: Der Koblenzer Flohmarkt am Deutschen Eck hat sich etabliert. Geboten wird diesmal viel Textil – aber auch die eine oder andere Kuriosität.

Blauer Himmel und weiße Quellwolken begleiteten die Flohmarktbesucher rund ums Deutsche Eck. Rund 500 Standbetreiber hatten sich in den Rheinanlagen und am Moselufer ausgebreitet, um ihre Ware anzubieten. Darunter machte Kleidung den bei weitem größten Teil aus. Andererseits sorgten etwa Stände mit einer großen Auswahl an Gesellschaftsspielen dafür, dass das Großevent nicht zur reinen Textilmesse geriet. Beim Rundgang über das Areal bekamen die Schnäppchenjäger auch genug Gelegenheit zur Einkehr. Zwischen Pegelhaus und Königsbacher Biergarten lockten Gastronomiebetreiber mit ihrem kulinarischen Angebot. Großer Beliebtheit erfreute sich das Coffee-Bike im Rücken des Kaisers. Währenddessen sorgten Akkordeonspieler und Bluesgitarristen vereinzelt für das musikalische Begleitprogramm.

Johanna, Sara und Saskia hatten sich mit ihrem gemeinsamen Stand auf grünem Rasen ausgebreitet, dessen Strapazierfähigkeit von den zahlreichen Flohmarktgästen laufend getestet wurde. Auch unter ihrem bunten Angebot ragte die Second-Hand-Textilabteilung heraus. Daneben bildeten die Sektionen Technik und Dekoration den Schwerpunkt ihres vergänglichen Outdoor-Ladens. „Unsere Eltern haben noch ihr Aussortiertes dazugegeben“, verriet Johanna. Im Laufe des Gesprächs stellte sich heraus, dass sie für unseren Verlag in der Marketing-Abteilung arbeitet. Kein Wunder also, dass es den drei Frauen gelang, selbst ein Halloween-Skelett an den Mann zu bringen, das zunächst im Verdacht stand, als Ladenhüter zu enden.

i Premiere auf einem Flohmarkt haben (von links) Johanna, Sara und Saskia. Alexander Thieme-Garmann

Während der Erlös, den die Plastikknochen einbrachten, mit 3 Euro noch recht überschaubar war, brach der Verkauf eines Messingelefanten alle Rekorde. Das aus dem Urlaub mitgebrachte Unikat wechselte tatsächlich für 25 Euro den Besitzer. Obwohl die Preise im doppelten Sinne ausgezeichnet waren, ließ sich das Trio mit jeder weiteren Stunde auch gern auf Verhandlungen ein. „Hauptsache, wir werden die Sachen los!“, erklärte Johanna, die zusammen mit ihren beiden Freundinnen seit 7 Uhr in der Frühe auf den Beinen war. Für die sympathische Schicksalsgemeinschaft war der Flohmarkt an sich eine Premiere.

Kaum zu übersehen war das Schnäppchen von Norbert aus Neuwied. Das, was er da über der Schulter trug, nennt sich Didgeridoo. Das traditionelle Blasinstrument der australischen Aborigines ist reich verziert. „Dieses hier ist nachgemacht. Zu Hause habe ich ein echtes,“ verriet Norbert, der mit seiner Gattin über den Markt schlenderte, um nach Außergewöhnlichem Ausschau zu halten. Sein Original besteht aus dem Holz des Eukalyptusbaums. Diesmal war es ein „spontaner Kauf aus reinem Jux“, gesteht er. Für seinen musikalischen Blickfang musste er auf dem Flohmarkt 5 Euro hinblättern.

i Kulturgut aus Australien: Norbert aus Neuwied freut sich über ein weiteres Didgeridoo. Alexander Thieme-Garmann

Teresa und Maik haben ihr Flohmarkt-Zelt schon häufiger am Eck aufgeschlagen. Die Eheleute aus Koblenz habe eine regelrechte Abteilung an Kinderbekleidung, sogar mit der jeweiligen Größenbezeichnung. „Das stammt alles aus dem Bestand von unserem Nachwuchs“, erklärte Teresa, die augenscheinlich Mutter mehrerer Kinder ist. Daneben bot ihr Stand eine Spezialsammlung von Schallplatten mit klassischer Flötenmusik, was man auf Flohmärkten wohl eher selten antrifft. „Ab und zu gehen wir im Wechsel auch als ganz normale Besucher über den Markt“, verriet Teresa, die den Flohmarkt am Eck für den besten hält von denen, den sie kennt.

i Maik und Teresa haben Kinderkleidung in nahezu allen Größen. Alexander Thieme-Garmann

Jochen und Gregory boten alles zum Verkauf an, was sich in den letzten Jahren angesammelt hatte. Darunter befand sich eine „antiquarische Waage“ aus den Jahren vor der digitalen Zeitenwende. Ebenfalls im Angebot: „Das Spiel mit der Krake“, das einst in Kinderbesitz war und dann für lange Zeit im Keller verschwand. Schneller weg ging dagegen ein anderes Gesellschaftsspiel namens „Trivial Pursuit“. „Gut verkauft haben sich auch die Landschaftsansichten vergangener Urlaubsziele“, versicherten die beiden Koblenzer. Damit steht fest, dass die Bilder garantiert nicht mehr in den Keller zurückkehren werden – oder war es in diesem Fall der Dachboden?