Es gibt viele Herausforderungen in der Großsiedlung Neuendorf – an Fachkräften mangelt es der Spiel- und Lernstube im Kreutzchen aber nicht. Erzieher Jann Hartig erzählt von den Höhen und Tiefen seiner Arbeit und warum ihn der Beruf erfüllt.

Die Spiel- und Lernstube der Caritas im Koblenzer Kreutzchen ist eine unscheinbare Einrichtung. Das flache Gebäude im Wohnviertel in Neuendorf ist in die Jahre gekommen, jetzt nach den Ferien toben hier wieder bis zu 90 Kindergarten- und Schulkinder durch die Gegend. Draußen gibt es viel freie Grünfläche, drinnen ist es bunt, aber simpel gestaltet. Was diese Einrichtung besonders macht? Der sonst allgegenwärtige Fachkräftemangel an Koblenzer Kindergärten scheint hier kein Thema zu sein.

Unsere Zeitung besucht die Einrichtung und spricht mit Erzieher Jann Hartig über die Schwierigkeiten des Berufs, warum der Standort in Neuendorf für ihn sogar den Reiz ausmacht und wie die Caritas es schafft, Personal langfristig zu binden.

i Der 33-jährige Jann Hartig ist Erzieher in der Caritas-Spiel- und Lernstube in Neuendorf. Er berichtet, wie seine Arbeit mit den Kindern der Großsiedlung aussieht. Kim Fauss

Der 33-jährige Jann Hartig arbeitet seit sechs Jahren als Erzieher in der Spiel- und Lernstube im Kreutzchen. Die Caritas-Einrichtung liegt mitten in der Großsiedlung Neuendorf, einem Wohngebiet mit besonderem Entwicklungsbedarf, wie Fachleute es nennen. „Den Fachkräftemangel bekommen wir hier nicht so mit“, erklärt Hartig. Dafür ist die Arbeit der Erzieher an diesem Standort von anderen Schwierigkeiten geprägt.

„Wir haben hier viele einkommensschwache Familien, und auch das Bildungsniveau ist ein anderes“, erklärt der Erzieher. Daraus resultieren etwa schulische Probleme, welche er und seine Kollegen dann versuchen, im Hort auszugleichen. Entsprechend der oft schwierigen Hintergründe, die die Kinder haben, gehen die Erzieher mit einer anderen Erwartungshaltung an die Arbeit: „Bei manchen Kindern hoffen wir einfach, dass sie nicht ins Gefängnis kommen, anstatt uns zu fragen, ob sie vielleicht später aufs Gymnasium gehen“, fasst Hartig die Ausgangslage zusammen.

Herausfordernd werde es besonders dann, wenn die Eltern nicht so mitmachen wie gewünscht: „Wir können versuchen, die Probleme hier anzugehen, aber an der Haustürschwelle hört’s dann auf“, weiß der Erzieher. Umso wichtiger sei es also, die Familien mit ins Boot zu holen und viel enger und direkter mit den Eltern in Kontakt zu treten. „Was wir uns für diese Kinder wünschen, ist, dass das Sozialleben geregelt ist und sie nicht auf die schiefe Bahn geraten.“

Das mache allerdings auch den Reiz der Arbeit aus, stellt Hartig für sich fest. Die Chance, Impulse zu setzen, die das Leben der Kinder positiv beeinflussen können. Trotz „der Risikofaktoren, von denen die Kinder umgeben sind“. Seine Kollegen scheinen das ähnlich zu sehen, denn in der Spiel- und Lernstube sind alle Vollzeitstellen besetzt, und das meist langfristig. Auch Azubis haben meist den Wunsch, übernommen zu werden, beobachtet Hartig.

i Am meisten an seiner Arbeit gefällt Erzieher Jann Hartig, dass er den Kindern positve Impulse setzen kann und sie bei ihrer Entwicklung begleitet. Marco Wagner

Woran liegt es, dass diese Einrichtung offenbar vom Personalmangel verschont bleibt? „.Wir profitieren von einem hervorragenden Team“, vermutet der Erzieher. In der Einrichtung sei es ein Leichtes, sich im Falle der persönlichen Überlastung Unterstützung zu holen und eine Verschnaufpause einzufordern, wenn es zu viel wird, berichtet Hartig „Wir sind da personell so gut aufgestellt, dass die Kollegen dann wieder ihre Mitte finden können und wieder vergnügt an die Arbeit gehen“, führt er aus.

Auch Caritas-Pressesprecher Marco Wagner bestätigt: „Bereits seit Jahren investieren wir viele Ressourcen, um neue Fachkräfte zu gewinnen und ihnen gute Rahmenbedingungen zu bieten.“ Der Sprecher betont, dass gerade die Ausbildung einen hohen Stellenwert in den Einrichtungen des Caritas-Verbunds hat. Man versuche, möglichst viele Praxisanleiter auszubilden, die dann wiederum möglichst viele Praktikanten, Auszubildende oder duale Studenten begleiten. Viele Berufseinsteiger an Bord zu haben, bringe Dynamik und Lernbereitschaft in die Teams, erklärt Wagner.

„Man begleitet Menschen am Anfang des Lebens und gibt denen etwas mit auf Weg, kann Weichen stellen und die Entwicklung begleiten.“

Erzieher Jann Hartig

„Im Schnitt schließen vier bis acht Personen pro Jahr ihre Ausbildung erfolgreich ab“, so Wagner weiter. Und um die Fachkräfte anschließend langfristig zu halten, werde versucht, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. „Wir möchten unseren Mitarbeitenden neben einem attraktiven Gehalt und weiteren Benefits – zum Beispiel der kirchlichen Zusatzversorgung – eine Dienstgemeinschaft bieten, in der sie Wertschätzung, Entwicklungsmöglichkeiten sowie Vereinbarkeit von Familie beziehungsweise dem persönlichen Lebensentwurf und Beruf erleben“, fasst der Sprecher zusammen.

So kommt es, dass viele Fachkräfte schon seit mehr als 30 Jahren bei der Caritas tätig sind, teilt Wagner zufrieden mit. Und auch Jann Hartig bestätigt, dass die Bemühungen des Trägers Wirkung zeigen. „Ich fühle mich gerade hier sehr wohl“, sagt der 33-Jährige. Einen anderen Beruf auszuüben, könne er sich ohnehin nicht vorstellen.

i Das Team der Spiel- und Lernstube im Kreutzchen in der Großsiedlung Neuendorf. Marco Wagner

Denn für ihn wiegen die schönen Momente mehr als die Herausforderungen des Standorts oder des Erzieherberufs. „Man begleitet Menschen am Anfang des Lebens und gibt denen etwas mit auf den Weg, kann Weichen stellen und die Entwicklung begleiten“, beschreibt Hartig das, was ihm an seiner Arbeit besonders gefällt. „Besonders wenn die Kleinen das Essen oder Laufen lernen – das habe ich begleitet und meinen Teil dazu beigetragen“, erzählt er stolz.

Und auch bei den Schulkindern, die den Hort besuchen, erinnert sich der Erzieher gern an Situationen, in denen sich sein Wirken bemerkbar macht: „Wenn die ihr Zeugnis zeigen, und man sieht, dass sie sich wirklich Mühe gegeben haben. Wenn die Kinder gute Noten schreiben oder kluge Witze machen, das macht einfach Spaß“, schwärmt Hartig.