Die Kirmes in Kettig ist seit Jahrzehnten ein großer Erfolg. Auch dieses Jahr werden traditionelle Elemente die Besucher begeistern. Ein ganz besonderes Event, das es so noch nie auf der Kettiger Kirmes gegeben hat, steht am Montag im Programm.

Kettig. Bekannte DJs, der Kölschbrunnen in der Andernacher Straße und eine Weinprobe. Auf all das dürfen sich die Besucher der diesjährigen Kirmes in Kettig freuen. Das fünftägige Fest startet am Freitag, 22. August, um 19.30 Uhr mit einem zünftigen Fassanstich und nur eine halbe Stunde später wird der Kölschbrunnen eröffnet. Der Kirmesstart kann dann gemeinsam zu der Coverband Sidewalk restart gefeiert werden.

Am darauffolgenden Kirmessamstag beginnt die Kirmesjugend um 10 Uhr mit dem Eiersammeln für den Dorfabend am Dienstag. Um 17 Uhr findet der Festgottesdienst statt. Kurz darauf startet der traditionelle Kirmesfestzug mit anschließender Baumaufstellung. Danach geht es weiter mit Livemusik und Party.

Zwischen Weinprobe, E-Darts Turnier und Mallorca-Party

Der Sonntag bietet einen Tag voller gemeinschaftlicher Aktivitäten, wie das Kirmesfrühstück, den Auftritt der Kirmeskids, eine Weinprobe, ein E-Darts-Turnier und abends eine gemeinsame Karaokeparty. Zur Weinprobe und dem E-Darts-Turnier können sich die Besucher vorher bereits Tickets sichern.

Am Montag erwartet die Gäste nach dem Spätschoppen am Kölschbrunnen um 14 Uhr eine Premiere auf der Kettiger Kirmes: Eine Mallorca-Party. Ab 18 Uhr beginnt das „Warm Up“ mit Partyspielen und ab 20 Uhr legt der vom Bierkönig auf Mallorca bekannte DJ Der Partycrasher auf. Um das Mallorca-Feeling noch realer zu gestalten, gibt es von 18 bis 22 Uhr Ein-Liter-Krüge für Bier: genau wie auf der spanischen Party-Insel.

Kinderprogramm geboten

Der letzte Tag stellt tagsüber viele Aktivitäten für Kinder bereit, wie beispielsweise das Puppentheater um 15.30 Uhr, bei dem „Das Neinhorn“ vorgestellt wird. Um 18.30 Uhr beginnt dann der 32. Dorfabend in Kettig. Ein traditioneller Bestandteil der Kirmes: Es gibt kostenloses Rührei für die ganze Gemeinde, zubereitet aus den gesammelten Eiern der Kirmesjugend. Begleitet wird dieser Abend von den rheinischen Musikfreunden.