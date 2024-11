Bauarbeiten in Neuendorf Kirchenvorplatz wird zum Treffpunkt umgestaltet 15.11.2024, 14:30 Uhr

i Auf dem Kirchplatz St. Peter in Neuendorf kann voraussichtlich bis Frühjahr 2025 nicht geparkt werden, erklärt die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung. Sascha Ditscher

Trist, grau und ziemlich viel Blech: So sehen die meisten Parkplätze in Koblenz aus. Dieser hier an der Kirche in Alt-Neuendorf aber soll bald zu einem echten Quartiersplatz werden –für die Menschen, aber auch in Teilen für Fahrzeuge.

Was Alt-Neuendorf bislang fehlt, ist ein Platz, auf dem man sich ungezwungen begegnen kann und wo kleine Veranstaltungen stattfinden können. Genau so einer soll ab Montag, 18. November, vor der Kirche St. Peter an der Hochstraße/Ecke Jakobstraße entstehen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen