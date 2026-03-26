Nach Wasserschaden in Koblenz Kirche St. Johannes: Erster Gottesdienst seit Jahren Alexander Thieme-Garmann 26.03.2026, 11:10 Uhr

i Blick von der Empore ins Kirchenschiff: Fast drei Jahre konnte die Kirche im Koblenzer Stadtteil Metternich nicht genutzt werden. Alexander Thieme-Garmann

Dieses Ostern wird in der Kirche St. Johannes in Metternich selbst ein bisschen wie eine Auferstehung sein. Denn das Gebäude durfte fast drei Jahre nicht genutzt werden, weil nach einem Wasserrohrbruch unklar war, wie stabil das Gotteshaus steht.

Geschäftiges Treiben herrscht in der Pfarrkirche St. Johannes in Metternich. Ein gutes Dutzend Helfer ist damit beschäftigt, Inventargegenstände an ihren angestammten Platz zurückzubringen. Fast drei Jahre mussten sakrale Kunstobjekte wie Figuren, Gemälde oder Kerzenständer darauf warten, wieder in ihre vertraute Umgebung zu gelangen.







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