Haupteingang ist auch fertig Kinopolis Koblenz eröffnet nach Brand fünf Säle wieder Matthias Kolk 18.06.2026, 14:00 Uhr

i Lange war der Haupteingang des Kinopolis in Koblenz verschlossen. Nun wird der runderneuerte Bereich wieder für Besucher geöffnet. Matthias Kolk

Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Normalität: Im Kinopolis Koblenz eröffnen sehr bald fünf weitere Säle, die seit dem Brand im Februar 2024 nicht mehr in Betrieb waren. Zudem müssen Besucher bald nicht mehr durch die Hintertür das Kino betreten.

Es geht voran mit der Sanierung der Kinosäle des Kinopolis’ in Koblenz. Nachdem Anfang Dezember 2025 der große Saal 1 wieder eröffnet werden konnte, sind die nächsten Säle fertig. Es ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zurück zur Normalität, nachdem ein Brand im Kassenbereich im Februar 2024 Zweidrittel des Kinos unbespielbar gemacht hatte.







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