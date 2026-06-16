ÖPNV in Koblenz Kinderwagen, Rollstuhl, Rollator: Wer passt in den Bus? Doris Schneider 16.06.2026, 11:57 Uhr

i In den Koveb-Bussen in Koblenz gibt es einen Extrabereich für Kinderwagen, Rollstühle, Rollatoren. Wie ist es geregelt, wenn dieser voll ist? Koveb/Niklas Marhöfer

Mit dem Bus zum Arzt oder in die Stadt? Viele ältere Menschen, vor allem, wenn sie mit Rollator unterwegs sind, fühlen sich im ÖPNV unsicher. Zumal sie nicht genau wissen, ob sie einen Platz finden, gibt eine Koblenzerin zu bedenken.

Wenn sie in der Stadt etwas erledigen muss, fährt sie mittlerweile mit dem Taxi, berichtet eine 80-jährige Koblenzerin unserer Redaktion. Denn der Bus fährt oft schon an, wenn sie noch gar nicht sitzt, bemängelt sie. Und: „Man weiß ja gar nicht zuverlässig, ob man einen Platz bekommt.







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