Event in der Innenstadt: Kinderrechtsfest ersetzt „Koblenz spielt“
Event in der Innenstadt
Kinderrechtsfest ersetzt „Koblenz spielt“
Der Stadtjugendring will sich künftig in einem Zweijahresrhythmus mit dem Koblenzer Jugendamt bei der Ausrichtung eines Innenstadtfestes abwechseln. 2026 wird es daher kein „Koblenz spielt“, dafür aber ein Kinderrechtsfest geben.
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Nach vielen Überlegungen und Gesprächen mit Stadtverwaltung und Jugendamt hat sich der Stadtjugendring Koblenz entschieden, die bekannte Veranstaltung „Koblenz spielt“ - abwechselnd mit einem Angebot des Jugendamtes - nur noch alle zwei Jahre durchzuführen.