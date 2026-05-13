Junge Menschen drehen Videos, um der Schülerin, die Opfer eines sexuellen Übergriffs in einer Koblenzer Schule wurde, ihre Unterstützung zuzusichern. Nun soll es auch eine Malaktion in Neuendorf geben.
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Der sexuelle Übergriff auf eine Koblenzer Schülerin hat junge Menschen dazu veranlasst, dem Mädchen ihr Mitgefühl auszudrücken und Unterstützung zuzusichern. Die jungen Männer, die eine Aktion mit anderen Jugendlichen am Deutschen Eck initiiert, gefilmt und anmoderiert hatten, erklären nun in einem Video, das auf Facebook zu sehen ist: Sie danken allen für die Unterstützung, fürs Teilen und Weiterversenden.