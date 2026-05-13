Banner bemalen in Neuendorf Kinderaktion in Koblenz für Opfer des Übergriffs Katrin Steinert 13.05.2026, 14:00 Uhr

i Ein Plakat wird bei Facebook verbreitet, das auf die Aktion in Koblenz-Neuendorf hinweisen soll. Ob diese wirklich stattfindet, ist nicht klar. Der TuS Neuendorf hat bislang nicht auf eine Anfrage unserer Redaktion reagiert. Katrin Steinert

Junge Menschen drehen Videos, um der Schülerin, die Opfer eines sexuellen Übergriffs in einer Koblenzer Schule wurde, ihre Unterstützung zuzusichern. Nun soll es auch eine Malaktion in Neuendorf geben.

Der sexuelle Übergriff auf eine Koblenzer Schülerin hat junge Menschen dazu veranlasst, dem Mädchen ihr Mitgefühl auszudrücken und Unterstützung zuzusichern. Die jungen Männer, die eine Aktion mit anderen Jugendlichen am Deutschen Eck initiiert, gefilmt und anmoderiert hatten, erklären nun in einem Video, das auf Facebook zu sehen ist: Sie danken allen für die Unterstützung, fürs Teilen und Weiterversenden.







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