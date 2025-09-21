Baustelle auf dem Schulhof Kinder verwandeln Asphaltwüste in Brey in grüne Oase 21.09.2025, 07:00 Uhr

i Die Schüler der Rheingold Grundschule in Brey probieren auf der Mitmachbaustellen Maschinen und Geräte aus, mit denen sie sonst nicht in Berührung kommen, wie diese Walze. Annika Wilhelm

Ein Schulhof nur aus Asphalt: Damit ist in Brey nun Schluss. Die Grundschüler packen mit an, um ihre Schule grüner und spannender zu machen, damit die Pausen voller Abenteuer stecken. So sieht’s auf der Baustelle aus.

Es ist Freitagvormittag, auf dem Schulhof der Grundschule Brey wuseln zahlreiche Kinder herum. So weit nichts Ungewöhnliches. Außer, dass die Kinder mit Schippen und Schubkarren gewappnet Berge von Sand und Erde über den Schulhof verteilen, ein Junge zieht eine Walze hinter sich her, ein anderer darf im Bagger mitfahren, ein dritter haut mit einem Hammer Steine in den Boden.







