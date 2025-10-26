Zirkusprojekt in Weißenthurm Kinder üben Teamarbeit in der Manege Alexander Thieme-Garmann 26.10.2025, 16:00 Uhr

i Marcus Flöck (links) und Philipp Wisbar von der Abteilung für kommunale Jugendarbeit der VG Weißenthurm organisieren das Zirkusprojekt in den Herbstferien. Alexander Thieme-Garmann

Einmal der Start in der Manege sein – davon träumen viele Kinder. Beim Zirkusprojekt der VG Weißenthurm konnten 100 Teilnehmer sich diesen Traum erfüllen. Sie probten vier Tage für die Abschlussgala auf dem Gelände der Grundschule in Weißenthurm.

Mit der Abschluss-Gala am Freitag endete die traditionelle Zirkuswoche der Verbandsgemeinde(VG) Weißenthurm. Seit Montag hatten Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren Gelegenheit, in die Welt des Zirkus’ einzutauchen. Dabei beschränkten sie sich keineswegs auf die bloße Rolle des Betrachters.







