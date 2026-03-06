Rätselraum für Familien Kinder in Koblenz können spielerisch Waldtiere retten Alexander Thieme-Garmann 06.03.2026, 15:00 Uhr

i Im neuen Rätselraum der Katholischen Familienbildungsstätte Koblenz gilt es, eine Reihe von Aufgaben zu lösen. Alexander Thieme-Garmann

Die Waldtiere sind auf dem Weg zu einer großen Party, aber einige gehen verloren. Zum Glück sind da die Koblenzer Kinder, die ihnen in einem neuen Rätselraum helfen können und dabei viel über das Gleichgewicht der Natur lernen. Ein Blick in den Raum.

Unter dem Namen „Das Fest der Waldtiere" hat die Katholische Familienbildungsstätte Koblenz ihren dritten Rätselraum eröffnet. Die Rätselräume der Familienbildungsstätte sind an das Konzept von Escape Rooms angelehnt. Sie eignen sich für Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren und vereinen Abenteuer, Bildung, Spannung, Spaß und Teamarbeit.







