Die Ergebnisse des Workshops
Kinder dürfen neuen Spielplatz in Kattenes mitgestalten
Rund 15 Kinder und Erwachsene haben am Workshop zur Neugestaltung des Spielplatzes in Kattenes teilgenommen. Das Ergbenis: Den j
Rund 15 Kinder und Erwachsene haben am Workshop zur Neugestaltung des Spielplatzes in Kattenes teilgenommen. Das Ergbenis: Den jungen Bürgern ist besonders das Thema Bewegung wichtig.
Andreas. Gilser

Eine Tischtennisplatte, oder doch lieber ein Trampolin? Die Kids aus Kattenes haben große Pläne für ihren Spielplatz. Diese durften sie nun in einem Workshop zusammentragen und damit bei der anstehenden Neugestaltung des Spielplatzes mitwirken.

Lesezeit 1 Minute
Die Neugestaltung des Spielplatzes in Kattenes rückt einen Schritt näher. Die Elterninitiative Mühlenkinder hat kürzlich einen Workshop organisiert, bei dem die Kinder aus dem Ort ihre Ideen miteinbringen konnten. „Die Kinder sind die Experten. Sie werden den Spielplatz am Ende nutzen, nicht wir“, sagt Christian Bender, Vorsitzender der Initiative.
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