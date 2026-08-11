Die Ergebnisse des Workshops Kinder dürfen neuen Spielplatz in Kattenes mitgestalten Kim Fauss 11.08.2026, 11:30 Uhr

i Rund 15 Kinder und Erwachsene haben am Workshop zur Neugestaltung des Spielplatzes in Kattenes teilgenommen. Das Ergbenis: Den jungen Bürgern ist besonders das Thema Bewegung wichtig. Andreas. Gilser

Eine Tischtennisplatte, oder doch lieber ein Trampolin? Die Kids aus Kattenes haben große Pläne für ihren Spielplatz. Diese durften sie nun in einem Workshop zusammentragen und damit bei der anstehenden Neugestaltung des Spielplatzes mitwirken.

Die Neugestaltung des Spielplatzes in Kattenes rückt einen Schritt näher. Die Elterninitiative Mühlenkinder hat kürzlich einen Workshop organisiert, bei dem die Kinder aus dem Ort ihre Ideen miteinbringen konnten. „Die Kinder sind die Experten. Sie werden den Spielplatz am Ende nutzen, nicht wir“, sagt Christian Bender, Vorsitzender der Initiative.







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