Unfall in Koblenz-Rauental Kind schwer verletzt: Auto erfasst Vierjährige 02.10.2025, 15:52 Uhr

i Unfall (Symbolbild) Stefan Puchner. dpa

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Donnerstagnachmittag die Rettungskräfte im Koblenzer Rauental beschäftigt. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz: Er brachte ein Kind in ein Krankenhaus.

Ein vier Jahre altes Mädchen ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Koblenzer Rauental schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am frühen Nachmittag gegen 13.20 Uhr in der Steinstraße. Ein Auto erfasste das Kind, in der Folge musste ein Rettungshubschrauber die Vierjährige in ein Krankenhaus bringen.







