Großer Einsatz auf dem Rhein Kind bei Spay treibend gemeldet Annika Wilhelm 02.08.2026, 13:20 Uhr

i Die Feuerwehr musste mit vielen Rettungskräfte ausrücken, um erst ein Kind auf dem Rhein zu suchen und dann einen Mann aus dem Wasser zu retten. Marijan Murat/dpa. dpa

Ein großer Einsatz forderte die Rettungskräfte am Samstagabend: Ein Kind wurde mittig im Rhein bei Spay treibend gemeldet. Bei dem Einsatz kam dann noch mehr ans Licht.

Ein großer Einsatz forderte die Rettungskräfte am Samstagabend: Ein Kind wurde im Rhein treibend bei Spay gemeldet. Gegen 21.24 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Spay und der Löschzug Rhens alarmiert. Laut erster Meldung, wie die Freiwillige Feuerwehr Spay mitteilte, treibe ein Kind mittig im Rhein in Höhe des Campingplatzes Sonneneck.







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