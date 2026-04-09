Kimberly-Clark stellt in Koblenz nicht nur Toilettenpapier und Papierhandtücher her. Die Firma recycelt auch Altpapier, vorher wird ausgesiebt. In den angelieferten Containern ist alles dabei: hin und wieder auch Motoren, Puppen und Kinderroller.
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Der Hausmüllanteil auf dem Altpapiersammelplatz von Kimberly-Clark (KC) in Koblenz beträgt rund sechs Prozent, sagt Christian Scherwa. Der Hygienepapierhersteller stellt auf seinem großen Werksgelände im Industriegebiet am Rhein in Kesselheim nicht nur Toilettenpapier und Papierhandtücher her.