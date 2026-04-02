Im Koblenzer Industriegebiet am Rhein kriselt es bei ZF, Novelis und Stabilus. Einen Steinwurf entfernt ist Hygienepapierhersteller Kimberly-Clark vollends ausgelastet. Ab Juli gehört das Werk zu einem brasilianischen Papiergiganten.
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Toilettenpapier und Papierhandtücher werden immer gebraucht. Egal, welche Krise grade über die Welt hereingebrochen ist. Bei Kimberly-Clark (KC) im Koblenzer Industriegebiet am Rhein werden genau diese Artikel hergestellt: die einer krisensicheren Branche.