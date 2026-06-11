Grüne Fraktionschefin Kim Theisen wechselt ins Koblenzer Baudezernat Jan Lindner 11.06.2026, 16:18 Uhr

i Kim Theisen, Fraktionschefin der Grünen im Koblenzer Stadtrat, arbeitet künftig im Baudezernat. Peter Meuer

Diese Personalie sorgt in der Koblenzer Kommunalpolitik für Gesprächsstoff: Grünen-Fraktionschefin Kim Theisen arbeitet künftig im Baudezernat und zieht sich aus der Kommunalpolitik zurück. Zumindest erst mal.

Kim Theisen war gerade 25 Jahre alt, da wurde sie neue Chefin der Grünen-Fraktion im Koblenzer Stadtrat. Jetzt, zwei Jahre später, gibt sie das Amt ab und verlässt den Stadtrat, wie sie auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Der Grund: Sie arbeitet ab August im Koblenzer Baudezernat und wird Referentin von Baudezernent Andreas Lukas (Grüne).







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