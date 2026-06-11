Diese Personalie sorgt in der Koblenzer Kommunalpolitik für Gesprächsstoff: Grünen-Fraktionschefin Kim Theisen arbeitet künftig im Baudezernat und zieht sich aus der Kommunalpolitik zurück. Zumindest erst mal.
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Kim Theisen war gerade 25 Jahre alt, da wurde sie neue Chefin der Grünen-Fraktion im Koblenzer Stadtrat. Jetzt, zwei Jahre später, gibt sie das Amt ab und verlässt den Stadtrat, wie sie auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Der Grund: Sie arbeitet ab August im Koblenzer Baudezernat und wird Referentin von Baudezernent Andreas Lukas (Grüne).