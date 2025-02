Bundestagswahl in Koblenz Kim Theisen auf dem Sprung nach Berlin? 03.02.2025, 07:00 Uhr

i Kim Theisen aus Koblenz tritt als Direktkandidatin der Grünen für den Wahlkreis 198 bei der Bundestagswahl 2025 an. Sascha Ditscher

Erst vor vier Jahren ist Kim Theisen bei den Grünen eingetreten. Nun will die junge Koblenzerin für den Wahlkreis 198 in den Bundestag einziehen. Sie wäre die erste Frau seit 35 Jahren, der das gelingen würde – und die erste Grüne überhaupt.

An den 6. November 2024 wird sich Kim Theisen noch lange erinnern. Nicht nur, weil dann ihr Neffe geboren wurde. An jenem Herbsttag stand fest, dass Donald Trump wieder der mächtigste Mann der USA wird. Historisches spielte sich am Abend auch in Deutschland ab: Die Ampelkoalition zerbrach.

