Karneval in Mülheim-Kärlich
Ki u. Ka Kärlich versetzt Kurfürstenhalle in Ekstase
Tolle Stimmung im Saal bei der Großen Sitzung der Ki u. Ka Kärlich. Da funktioniert auch die Laola-Welle nach hinten und wieder
Tolle Stimmung im Saal bei der Großen Sitzung der Ki u. Ka Kärlich. Da funktioniert auch die Laola-Welle nach hinten und wieder nach vorne.
Wolfgang Lucke

Lokale Größen werden unter Marketingaspekten kritisch unter die Lupe genommen, die Altstadtweiber machen einen Ausflug ins Gebirge und die Kurfürstenhalle bebt. Die Große Sitzung der Ki u. Ka Kärlich hat mal wieder jede Menge geboten.

Lesezeit 2 Minuten
Um die Zukunft des rheinischen Karnevals braucht wohl niemandem bange zu sein. Bei der Großen Sitzung der Kirmes- und Karnevalsgesellschaft (Ki u. Ka) Kärlich jedenfalls sorgte der Nachwuchs mit viel Witz und Können für tolle Höhepunkte in einer mitreißenden karnevalistischen Show.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionKarneval

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren