Karneval in Mülheim-Kärlich Ki u. Ka Kärlich versetzt Kurfürstenhalle in Ekstase Wolfgang Lucke 15.02.2026, 13:14 Uhr

i Tolle Stimmung im Saal bei der Großen Sitzung der Ki u. Ka Kärlich. Da funktioniert auch die Laola-Welle nach hinten und wieder nach vorne. Wolfgang Lucke

Lokale Größen werden unter Marketingaspekten kritisch unter die Lupe genommen, die Altstadtweiber machen einen Ausflug ins Gebirge und die Kurfürstenhalle bebt. Die Große Sitzung der Ki u. Ka Kärlich hat mal wieder jede Menge geboten.

Um die Zukunft des rheinischen Karnevals braucht wohl niemandem bange zu sein. Bei der Großen Sitzung der Kirmes- und Karnevalsgesellschaft (Ki u. Ka) Kärlich jedenfalls sorgte der Nachwuchs mit viel Witz und Können für tolle Höhepunkte in einer mitreißenden karnevalistischen Show.







