Kettig will 2025 in Grundschule investieren

Auch die Ortsgemeinde Kettig hat nun ihren Haushalt 2025 beschlossen. Bei der vergangenen Ratssitzung trugen die Fraktionen und Ortsbürgermeister Florian Heyden (FWG) ihre Haushaltsreden vor – soweit erst mal nichts Ungewöhnliches. Ein Antrag zum Haushalt sorgte danach für Beratungsbedarf in der FWG-Fraktion, dazu aber später mehr.

Der Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Kettig schließt mit einem Überschuss in Höhe von 312.166 Euro ab. Der Finanzhaushalt hat ein Gesamtvolumen von mehr als acht Millionen Euro. Auf der Einnahmeseite wird in Kettig mit höheren Erträgen aus Steuern und allgemeinen Zuwendungen gerechnet: 4.720.899 Euro, ein Plus in Höhe von rund 13.000 Euro. So geht es aus dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde hervor. Dort sieht man auch: Besonders im Bereich der Gewerbesteuer wird mit einer Steigerung gerechnet – Grundsteuer B und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sollen laut Planung zurückgehen. Allerdings gibt es auch auf der Ausgabenseite ein Plus – die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöhen sich gegenüber 2024 um 145.310 Euro. Diese Steigerung setzt sich laut Haushaltsplan etwa aus erhöhten „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ und Umlagen, wie die erhöhte Kreisumlage, zusammen. Gegenüber der höheren Kreisumlage hat sich der Ansatz für die Verbandsgemeindeumlage – im Vergleich um Vorjahr – reduziert.

Investitionen vor allem auch in Grundschule

Die Ortsgemeinde plant Investitionen in Höhe von insgesamt 556.120 Euro. Hier wird vor allem ein Schwerpunkt bei der Grundschule der Ortsgemeinde gesetzt: So stehen etwa 160.000 Euro im Plan für die Planungskosten für das Ausbaukonzept der Ganztagsbetreuung, 40.000 Euro sind für Klassenmöbel vorgesehen und für 30.000 Euro sollen die iPads ausgetauscht werden. Außerdem stehen im Investitionsplan 15.000 Euro für die Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze, 60.000 Euro für Straßenbaumaßnahmen „Im Vogelsang“ sowie 20.000 Euro für die Anschaffung eines E-Fahrzeugs und 50.000 Euro für die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für den Betriebshof.

Parteien monieren „bescheidene finanzielle Situation“

Für Ortsbürgermeister Heyden war das die erste Haushaltsrede in dieser Funktion – das hob er selbst zu Beginn seiner Rede hervor. Schließlich hat er das Amt erst seit der Kommunalwahl im vergangenen Jahr inne. „Es macht mir auch immer noch Spaß“, so Heyden. „Es wird aber immer schwieriger, einen ausgeglichenen Haushalt auf die Beine zu stellen.“ Geschafft hat man das in Kettig trotzdem. „Gemeinsam anpacken für Kettig – dieser Haushalt zeigt, dass wir gezielt Schwerpunkte setzen und gemeinsam anpacken“, schloss Heyden seine Rede.

Anschließend hatte Martin Rünz von der FWG das Wort. Rünz betonte, dass durch die Umlagen – allen voran die gestiegene Kreisumlage – der finanzielle Spielraum der Ortsgemeinde sehr knapp ist. Das mache auch den vorliegenden Investitionsrückstau der Ortsgemeinde nicht besser. „Wir können aufgrund der bescheidenen finanziellen Situation diesen Rückstau nur langsam, Schritt für Schritt, abbauen.“ Deshalb müsse man priorisieren – für 2025 stehe deshalb die Grundschule im Fokus.

Frank Klemm von der CDU machte – auch für die neuen Ratsmitglieder – in seiner Rede einige grundsätzliche Vorbemerkungen zum Haushalt. „Ein Haushaltsplan ist ein Plan – ob der aufgeht, wissen wir heute noch nicht. Ich wünsche mir aber, dass der Plan so aufgeht. Das sehen wir aber erst beim Jahresabschluss“, sagte Klemm.

„Leider verfügt Kettig nicht über sprudelnde Einnahmequellen“, sagte Gabriele Kohns von der SPD. Das Thema Bildung sie eine Herzensangelegenheit der SPD Kettig, für den Investitionsschwerpunkt Grundschule im Haushalt gebe die SPD deswegen gerne ihre Zustimmung. Im Anschluss der Reden beantwortete der bei der Sitzung anwesende Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Thomas Przybylla (CDU), noch einige Fragen, die die Ratsmitglieder zum Haushalt hatten.

Antrag und Sitzungsunterbrechung

Ein Thema, das nicht im Haushalt aufgeführt wurde, basierte einst auf einem Antrag der SPD: Man wolle die Sitzungen des Ortsgemeinderates per Livestream übertragen, um mehr Transparenz herzustellen und damit gegen die Politikverdrossenheit vorzugehen. In der Haushaltssitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurde dieser Antrag, für den in besagter Sitzung 30.000 Euro veranschlagt wurden, angenommen. Im Ältestenrat kamen dann – so schilderten es die Gemeinderatsmitglieder bei der Haushaltsdiskussion im Rat – Bedenken auf: Reichen 30.000 Euro? Wie sieht es mit dem Datenschutz und der Verfügbarkeit der Sitzungen im Internet aus? Deswegen wurde nach der Ältestenratssitzung dieser Antrag doch nicht in den Haushalt aufgenommen.

Auf Ermutigung vonseiten der CDU stellte die SPD den Antrag in der Haushaltssitzung des Ortsgemeinderates erneut. Die FWG erbat im Anschluss eine fünfminütige Sitzungsunterbrechung, um sich darüber intern abzustimmen. Schlussendlich wurde der Antrag mit zehn Nein-Stimmen (FWG) zu neun Ja-Stimmen (SPD und CDU) abgelehnt. Der Haushalt der Ortsgemeinde – also ohne den Antrag für die Liveübertragungen der Ratssitzungen – wurde anschließend einstimmig angenommen.