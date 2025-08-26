Andreas Münzel will etwas bewegen im Koblenzer Stadtteil Kesselheim, das war schon immer so und daran hat sich erst recht nichts geändert, seit er Ortsvorsteher ist. Was ihm im ersten Jahr gelungen ist – und wofür sich Münzel weiter einsetzen will.

Man könnte sagen, Andreas Münzel setzt eine Familientradition fort. Drei seiner Vorfahren waren Ortsbürgermeister in Kesselheim, der damals noch selbstständigen Rheingemeinde, die 1969 nach Koblenz eingemeindet wurde. Er selbst setzte sich bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr als parteiloser Kandidat mit 60,8 Prozent durch. Andreas Münzel beendete damit eine lange Tradition, bisher waren nämlich alle Ortsvorsteher von Kesselheim CDUler. Er betrachtet es derweil als Vorteil, parteilos zu sein. Hat ihm das in seinem ersten von fünf Amtsjahren etwas gebracht? Und wie blickt der 60-Jährige generell auf das Jahr zurück?

Als Parteiloser könne er die Interessen der rund 2600 Einwohner sachorientiert und ohne politische Zwänge vertreten, betont Andreas Münzel beim Treffen mit unserer Zeitung. Zur Wahl ließ er sich erst aufstellen, als abzusehen war, dass er genügend Zeit für das Ehrenamt haben würde. „Ich wusste, dass das viel Aufwand und Einsatz erfordert.“ Zurzeit befindet er sich in Altersteilzeit, im Februar 2027 wird er in den Ruhestand gehen. Das Amt des Ortsvorstehers wird dann noch nicht ruhen.

i Ortsvorsteher Andreas Münzel ist mit seinen Erfolgen im ersten Jahr seiner Amtszeit zufrieden, besonders was den Lkw-Verkehr angeht, der sich oft in den Ortskern verirrt hatte. Matthias Kolk

Formal sind die Rechte eines Ortsvorstehers zwar begrenzt – das letzte Wort haben Rat und Verwaltung der Stadt Koblenz – für Münzel ist das Amt jedoch mehr als nur ein Titel. Und in der Rolle gibt er sich weiter hoch motiviert. Etwas aktiv für den Ortsteil zu bewegen, sieht er als wichtige Aufgabe an. Zuvor engagierte er sich vor allem in der Kirmesgesellschaft über viele Jahre, drei Jahre war er zudem Vorsitzender des Vereinsrings. Münzel unterstreicht: „Ich möchte Veränderungen in Kesselheim mitgestalten und die Entwicklung positiv vorantreiben.“

Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ämtern der Verwaltung und der Kommunalpolitik gehört da fest dazu. Sie betrachtet er nach dem ersten Amtsjahr hierbei grundsätzlich als „sehr gut und konstruktiv“. Münzel bekennt: „Ich bin jemand, der beharrlich und auch hartnäckig sein kann, wenn es gilt, ein Problem zu lösen.“

i Die Beschilderung an dieser Kreuzung soll verhindern, dass Lkw in die Straße geradeaus oder nach rechts fahren. Winfried Scholz

Weniger Lkw im Ortskern

Mit denen kommen immer wieder Kesselheimer auf ihn zu. Donnerstagnachmittags hat er eine feste Sprechstunde eingerichtet. „Die meisten Sprechstunden finden aber auf der Straße statt, wenn ich durch den Ort gehe“, betont Münzel, „dieser direkte Draht ist ein zentraler Bestandteil meiner Arbeit“.

Als größten Erfolg seiner bisherigen Amtszeit sieht er die Beschilderung in Kesselheim, die verhindern soll, dass große Lkw durch die Kurfürst-Schönborn-Straße fahren. Münzel erläutert, wo genau das Problem liegt: Eigentlich müssten die Lkw von St. Sebastian kommend auf dem Weg ins Industriegebiet über die Umgehungsstraße L126 fahren. Stattdessen tuckern viele aber hinter der Autobahnbrücke geradeaus und damit mitten nach Kesselheim rein. Das sei allerdings nur bis zur Kreuzung Kurfürst-Schönborn-Straße/Aachener Straße/Zur Bergpflege erlaubt, sagt Münzel. Nicht selten hätten sich schon Lkw festgefahren.

i Entlang der L126 soll ein Fuß- und Radweg gebaut werden. Winfried Scholz. Winfrfied Scholz

An besagter Kreuzung ist mittlerweile eine Beschilderung eingerichtet, die die großen Fahrzeuge nach rechts zum Kreisel in der August-Horch-Straße ablenkt. Es sei auch häufig der Fall gewesen, dass Lkw von diesem Kreisel aus umgekehrt in die Straße „Zur Bergpflege“ eingebogen und dann weiter in den Ortskern gefahren sind. Daher findet es Münzel auch wichtig, dass nun am Kreisel ein Schild darauf hinweist, dass 800 Meter weiter das Abbiegen untersagt ist.

Durch die Beschilderung sei das Problem drastisch vermindert worden, sagt Münzel. Weiter ein Problem bleibt aus seiner Sicht aber, dass in den engen Straßen des Stadtteils Tempo 30 oft missachtet wird und es am Ortseingang am Hafen Probleme mit zugeparkten Straßen gibt.

Seniorennachmittag kommt gut an – Dämpfer bei der Grundschulsanierung

Als Erfolg wertet Andreas Münzel, dass seiner Einladung zum jährlichen Seniorennachmittag mit Verköstigung und Unterhaltung im Dezember 2024 mehr als 100 Gäste gefolgt sind. Möglich sei die nur durch Spenden von Firmen und Industriebetrieben gewesen. In diesem Zusammenhang verweist er stolz darauf, dass es in der Kesselheimer Gemarkung das größte zusammenhängende Industriegebiet von Koblenz gebe.

Schleppend lief es in Münzels erstem Jahr derweil mit der Sanierung der Grundschule. Eine Klasse ist temporär im Gemeindehaus direkt neben dem Ortsvorsteher-Büro untergebracht. Nun sei ihm zugesagt worden, dass mit dem für Ende 2024 geplanten Umbau-Ende nun mit Ablauf der Herbstferien zu rechnen sei, berichtet Münzel. Dann könne auch das von Kesselheim gestellte Tollitätenpaar der Session 2025/26 wie geplant sein Hauptquartier im Bürgerhaus einrichten. Dass Kesselheim die Tollitäten im Koblenzer Karneval stellen wird, betrachtet er schon jetzt als einen Höhepunkt in seinem zweiten Jahr als Ortsvorsteher.

Ein Ärgernis bei der Grundschule ist laut Münzel, dass auf die bereits geplante Mensa verzichtet werden muss. Die maßgebliche Schülerzahl, die in den letzten Jahren immer zwischen 80 und 100 gelegen hat, sei für das Stichjahr 2030 auf 72 abgerutscht und liege damit unter der gesetzlichen Sollzahl, erklärt Münzel. Die Mensa fiel so den städtischen Sparmaßnahmen zum Opfer.

i Ein Dauerärgernis ist nach den Worten des Ortsvorstehers illegal abgeladener Müll, insbesondere an den Glascontainern an der Bergpflege. Winfried Scholz

Ein besonders ärgerliches Dauerthema sieht Andreas Münzel in der illegalen Müllentsorgung, insbesondere an den Containern an der Bergpflege. Münzel schimpft: „Ein unhaltbarer Zustand, vieles wird einfach rücksichtslos hingeschmissen.“ Daran ändere sich nichts, obwohl man bereits rund 80 Prozent der Verursacher ermittelt und angezeigt habe. Die Kesselheimer haben sogar ein Schild über den sachgemäßen Umgang mit Müll entworfen, das inzwischen auch anderenorts aufgestellt wurde.

Radfahren soll noch attraktiver werden

Als wichtiges Projekt in der Zukunft von Kesselheim nennt Münzel die Umsetzung des geplanten Radwegs entlang der L126. Zuständig sei hier der Landesbetrieb Mobilität (LBM). Man sei aber bereits in Kontakt mit dem Radverkehrsbeauftragten der Stadt, um eine sichere und attraktive Anbindung an den Ortskern zu schaffen.

Darüber hinaus plant der Ortsvorsteher die Erneuerung der meist verblichenen Beschilderungen an historischen Gebäuden im Stadtteil. Positiv bewertet er derweil den neu gestalteten Radweg entlang des Rheins. Was jetzt noch fehle, seien mehr Sitzbänke. An anderer Stelle hat er selbst eine gestiftet.