Närrisches Jubiläum Kesselheimer Wierschtjer sind heiß aufs Feiern 27.02.2025, 16:01 Uhr

i 7 mal 11 Jahre feiern die Möhnen in Kesselheim. Sascha Ditscher

7 mal 11 Jahre jung ist der Möhnenverein der „Kesselemmer Wierschtjer“ in dieser Session. Ein guter Grund zu feiern – und natürlich besonders am höchsten Feiertag für närrische Frauen.

Es ist ein kleiner, aber feiner Verein, sagt Vorsitzende Andrea Schreiner über die „Kesselemmer Wierschtjer“. Dabei ist der Möhnenclub gar nicht so klein: 256 Mitglieder sind dabei, von ganz klein bis ganz groß, Frauen, Kinder und Männer. Die waren am Anfang allerdings noch nicht dabei: Vor 77 Jahren trafen sich fünf Frauen in einer Küche, zum Quatschen, vermutlich auch bei einem Glas Sekt oder zwei.

