Karneval in Koblenz Kesselheimer Lichterzug verbreitet magische Stimmung Alexander Thieme-Garmann 08.02.2026, 16:00 Uhr

i Beim Lichterumzug der Kapuzemänner in Kesselheim gibt es allerhand kreative Kostüme zu sehen. Alexej Zepik

Beim Lichterzug in Koblenz-Kesselheim hatten alle Narren was zu gucken. Der Tross zog durch den Ort, wo viel an ihren Häusern kleine Partystände aufgebaut hatten. Als es dunkel wurde, beleuchten die vielen Lichterketten die Kostüme und Schirme.

Wer schon jetzt einen Vorgeschmack auf den Rosenmontagszug haben wollte, war am Samstag in Kesselheim genau richtig. Dort veranstalteten die Kapuzemänner zu Ehren des Tollitätenpaars, das aus ihren Reihen stammt, einen Lichterumzug. Zahlreiche Fußgruppen der Koblenzer Vereine hatten sich herausgeputzt, um vom Wohnviertel aus über den historischen Ortskern bis hin zum Kirmesplatz zu ziehen.







