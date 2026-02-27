Unternehmen in Mülheim-Kärlich Keramische Industrie: KTS setzt auf grünen Wasserstoff Axel Turek 27.02.2026, 12:18 Uhr

i Die stolzen "Väter" des ersten ausschliesslich mit grünem Wasserstoff befeuerten Herdwagenofens: (von links) Betriebsleiter Manfred Marschall zusammen mit zwei Generationen der Geschäftsleitung von KTS, Dieter Mannheim und sein Sohn Wolfgang Mannheim. Axel Turek

Die Kärlicher Ton- und Schamottewerke weihten in dieser Woche einen neuen Ofen ein. Das Besondere: Er wird mit Wasserstoff betrieben.

Für Unternehmen in der keramischen Industrie sind extrem hohe Temperaturen in den Brennöfen zwangsläufig erforderlich. Das liegt auf der Hand und ist auch bei der KTS, Kärlicher Ton- und Schamottewerke, aus Mülheim-Kärlich nicht anders. Neu ist hier der nun eingeschlagene Weg, diese Temperaturen zu erreichen: Statt fossile Brennstoffe zu nutzen, setzt man hier auf grünen Wasserstoff.







