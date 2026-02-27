Die Kärlicher Ton- und Schamottewerke weihten in dieser Woche einen neuen Ofen ein. Das Besondere: Er wird mit Wasserstoff betrieben.
Lesezeit 1 Minute
Für Unternehmen in der keramischen Industrie sind extrem hohe Temperaturen in den Brennöfen zwangsläufig erforderlich. Das liegt auf der Hand und ist auch bei der KTS, Kärlicher Ton- und Schamottewerke, aus Mülheim-Kärlich nicht anders. Neu ist hier der nun eingeschlagene Weg, diese Temperaturen zu erreichen: Statt fossile Brennstoffe zu nutzen, setzt man hier auf grünen Wasserstoff.