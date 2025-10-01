Fokus Koblenzer Einkaufsmeile Keramik bemalen statt leerem Laden an der Löhrstraße 01.10.2025, 14:43 Uhr

i Tini Schmidt eröffnet an der Haupteinkaufsmeile von Koblenz ein Studio, in dem man Keramik bemalen kann. Noch ist sie am Werkeln, aber Ende Oktober soll alles fertig sein und ihr Laden eröffnen. Katrin Steinert

Auf der Koblenzer Einkaufsmeile zwischen Hauptbahnhof und Münzplatz tut sich ständig was: Läden schließen, neue Ideen finden Platz. So hat auch Tini Schmidt einen Ort nahe der Löhrstraße gefunden, an dem sie ein Keramik-bemal-Studio eröffnen kann.

Manchmal braucht es für einen Neuanfang nicht viel: Bei Tini Schmidt hat ein Aha-Erlebnis gereicht, um aus der sicheren Baufinanzierungsvermittlung in die Kreativbranche zu wechseln. Vor drei Jahren bemalte die Koblenzerin erstmals selbst Keramik und erlebte ein für sie unbekanntes Gefühl.







