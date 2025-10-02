Auf der Koblenzer Einkaufsmeile zwischen Hauptbahnhof und Münzplatz tut sich ständig was: Läden schließen, neue Ideen finden Platz. So hat auch Tini Schmidt einen Ort nahe der Löhrstraße gefunden, an dem sie ein Keramik-bemal-Studio eröffnen kann.
Lesezeit 3 Minuten
Manchmal braucht es für einen Neuanfang nicht viel: Bei Tini Schmidt hat ein Aha-Erlebnis gereicht, um aus der sicheren Baufinanzierungsvermittlung in die Kreativbranche zu wechseln. Vor drei Jahren bemalte die Koblenzerin erstmals selbst Keramik und erlebte ein für sie unbekanntes Gefühl.