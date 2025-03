Ob im Smartphone, in der Zahnmedizin oder der Luft- und Raumfahrt: In zahlreichen Lebensbereichen tauchen keramische Materialien auf. Und damit diese eingesetzt werden können, forschen junge Nachwuchswissenschaftler in Koblenz und Höhr-Grenzhausen.

Ohne Keramik wäre unser modernes Leben kaum vorstellbar: Vom Handy-Chip über ICE-Hochleistungsbremsen bis hin zu Implantaten im menschlichen Körper – keramische Werkstoffe sind nahezu überall. Deshalb müssen sie erforscht und ständig optimiert werden. Dieser Aufgabe stellen sich junge Wissenschaftler im Graduiertenkolleg Max-von-Laue Institute of Ceramic Materials (CerMaX). Das ist ein Verbund der Universität Koblenz, der Hochschule Koblenz und dem Forschungsinstitut für Glas – Keramik. Nachwuchswissenschaftler, die ihren Doktortitel anstreben, werden hier unterstützt.

Keramiken tauchen zwar in vielen Lebensbereichen auf, aber nicht immer sind sie sichtbar. „Wir haben zwei Hauptunterschiede: Gebrauchskeramiken und technische Keramiken“, erklärt Peter Quirmbach, Sprecher des Graduiertenkollegs CerMaX und Professor für technische Chemie und Korrosionswissenschaften an der Universität Koblenz. Während Gebrauchskeramiken wie Porzellan oder Sanitärkeramiken bekannt seien, blieben technische Keramiken oft im Verborgenen – obwohl jeder sie nutze.

Wo Keramiken überall drin sind

„Kein elektronisches Gerät würde ohne Keramik funktionieren“, so Quirmbach. Auch in Hochleistungsbremsen von ICE-Zügen oder Müllverbrennungsanlagen sind keramische Materialien zu finden. „Solche Keramiken sind sehr verschleißbeständig und halten hohe Temperaturen aus.“ Als Knochenersatzteile oder Dentalkeramiken werden zum Beispiel Biokeramiken in den menschlichen Körper eingebaut. „Die Anwendungsbreite keramischer Materialien ist schier unendlich“, sagt Quirmbach.

i Anita Razavi unterstützt Kolleginnen in ihren Promotionsvorhaben im Graduiertenkolleg CerMaX. Die 31-Jährige war Teil des Vorgängerkollegs, dem Max-von-Laue Institute of Advanced Ceramic Materials Properties Studies (CerMaProS) und hat ihre Dissertation bereits eingereicht. Hannah Klein

Studierende sind eng mit der keramischen Industrie vernetzt

Im Graduiertenkolleg CerMaX lernen junge Wissenschaftler der Universität Koblenz und der Hochschule Koblenz, mit keramischen Materialien umzugehen. Dabei werden sie mit der keramischen Industrie vernetzt, verschiedene Akteure werden zusammengezogen. Durch die Kooperation haben die Promovierenden die Möglichkeit, praxisnahe Erfahrungen in Unternehmen zu sammeln.

„Mit Höhr-Grenzhausen haben wir in der Region den Schwerpunkt der Keramik. Wir sind in der Region tätig, aber auch für die Region“, erklärt Jewgenia Weißhaar, Koordinatorin des Graduiertenkollegs. CerMaX arbeite mit mittelständischen Unternehmen in Rheinland-Pfalz, aber auch mit deutschland- und weltweiten Unternehmen, so Weißhaar. Die enge Zusammenarbeit mit der Industrie sei zentral. Quirmbach beschreibt: „Unternehmen spielen uns Fragen zu, wir erforschen sie und geben die Ergebnisse zurück.“

Junge Wissenschaftler arbeiten mit hochkomplexen Geräten

Die Promovierenden arbeiten derzeit an ihren jeweiligen Forschungsprojekten. Auf dem Campus der Universität Koblenz haben sie Zugang zu hochkomplexen Geräten. So zum Beispiel zu dem Computertomographen (CT). Diesen gibt es in ganz Rheinland-Pfalz nur in Koblenz. „Mit diesem Gerät lassen sich keramische Bauteile zerstörungsfrei analysieren. Er macht Poren und Risse sichtbar, die von außen nicht erkennbar sind“, erklärt Quirmbach. Die jungen Wissenschaftler mit diesem anspruchsvollen Gerät vertraut zu machen, nehme manchmal mehrere Monate in Einarbeitungszeit in Anspruch.

Die 31-jährige Anita Razavi kennt sich mit dem CT aus. Sie selbst hat ihre Dissertation bereits eingereicht und unterstützt bei CerMaX die neuen Kollegen. Gianluca Reif untersucht Stoffe mithilfe einer komplexen Gerätekopplung – der Umgang mit dem Gerät erfordert großes Fachwissen.

„Eine Welt ohne Keramiken wäre nicht denkbar.“

Peter Quirmbach, Professor für technische Chemie und Korrosionswissenschaften an der Universität Koblenz

Somit bildet CerMaX junge Fachkräfte aus – denn am Nachwuchs mangele es, betont Quirmbach. „Junge Menschen können sich oft nicht für solche Themen begeistern.“ Dabei sei Keramik unverzichtbar. „Eine Welt ohne Keramiken wäre nicht denkbar“, sagt der Professor. Das Kolleg läuft zunächst bis 2027, doch Weißhaar versichert: „Wir lassen dann nicht einfach die Stifte fallen, sondern schauen, wie wir das Konstrukt weitertragen.“

CerMaX führt Forschungsprojekte durch und fördert junge Wissenschaftler

Im Graduiertenkolleg Max-von-Laue Institute of Ceramic Materials (CerMaX, 2024-2027) beteiligen sich aktuell mehr als 25 Personen. Hierzu zählen Wissenschaftler der Universität Koblenz und der Hochschule Koblenz sowie des Forschungsinstituts für Glas – Keramik (FGK). Das internationale Umfeld des Kollegs bilden Professoren der Clemens University, SC (USA), der University of Padova und der University of Trento (Italien) sowie der Ecole normale supérieure de Lyon (Frankreich).

Das Graduiertenkolleg setzt auf eine enge Kooperation mit der keramischen Industrie und beteiligt zurzeit Akteure des Corporate Lab, 3M Deutschland GmbH, der Refratechnik Steel GmbH und der Lithoz GmbH. CerMaX knüpfe an die wissenschaftlichen Erfolge und die Zusammenarbeit der beteiligten Akteure des Forschungskollegs Max-von-Laue Institute of Advanced Ceramic Materials Properties Studies (CerMaProS, 2018-2022) an, wie das Referat für Kommunikation der Universität Koblenz mitteilt.