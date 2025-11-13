Quiz auf dem Münzplatz Kennen sich die Narren mit dem Koblenzer Karneval aus? 13.11.2025, 13:17 Uhr

i Die Narren stellten sich in ausgefallenen Kostümen den Fragen unserer Redaktion zum Koblenzer Karneval. Kim Fauss

Rund um den Koblenzer Karneval gibt es zahlreiche Traditionen. Doch wie gut kennen sich die Narren auf dem Münzplatz mit dem Koblenzer Karneval aus? Unsere Reporter waren vor Ort und haben nachgefragt.

Bunte Kostüme, geschmückte Wagen und närrische Musik, das kann nur eines bedeuten: Die fünfte Jahreszeit beginnt. So auch in Koblenz auf dem Münzplatz, wo die Narren den Start der Karnevalszeit feierten. Unsere Reporter waren dabei und haben mit den Jecken ein Quiz zum Koblenzer Karneval gemacht.







