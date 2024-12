Bewohner evakuiert Kellerbrand verraucht Hochhaus in Weißenthurm Peter Miltz 01.12.2024, 11:28 Uhr

i Zu einem Brand in einem Hochhaus mussten die Feuerwehrleute am Samstag ausrücken. Ein Feuer war in einem Keller ausgebrochen und hatte fast das komplette Haus verraucht. Foto: Britta Pedersen/dpa dpa/Britta Pedersen

Feuerwehreinsatz in einem achtstöckigen Wohnhaus: Fast 100 Menschen müssen Wohnungen verlassen. Grund war ein Feuer im Keller, dessen Rauch durch einen Versorgungsschacht in den Geschossen verteilt wurde.

Wegen eines „Zimmerbrandes und Menschenrettung“ in Weißenthurm in der Straße „Am Wohnpark Nette“ ist die Feuerwehr am Samstag um 22.02 Uhr alarmiert worden, teilt Arnd Lenarz, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Weißenthurm, mit.Als die Wehr eintraf, verließen bereist Bewohner das achtgeschossige Hochhaus, in dem 97 Menschen in 40 Wohnungen leben.

