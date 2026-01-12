Keine Unfälle in Koblenz, Busverkehr beeinträchtigt

Auf den Straßen in und um Koblenz blieb es in der Nacht und am Montagvormittag verhältnismäßig ruhig, trotz des Schnees und der glatten Straßen. ÖPNV-Nutzer mussten allerdings Einschränkungen und ausfallende Fahrten hinnehmen.
In der Nacht auf Montag und am Montagmorgen hat es auf den Straßen in Koblenz und dem Kreis Mayen-Koblenz keine nennenswerten witterungsbedingten Unfälle gegeben. Das vermeldet das Polizeipräsidium Koblenz auf Nachfrage unserer Zeitung. In und um Koblenz blieb es trotz des Schnees und der Kälte demnach ruhig.