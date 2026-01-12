Schnee und Eis auf den Straßen Keine Unfälle in Koblenz, Busverkehr beeinträchtigt Angela Kauer-Schöneich

Peter Meuer 12.01.2026, 13:56 Uhr

i Ein Verkehrschild warnt vor Gefahr von Schnee- oder Eisglätte auf der Fahrbahn (Symbolbild). Lars Penning/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Auf den Straßen in und um Koblenz blieb es in der Nacht und am Montagvormittag verhältnismäßig ruhig, trotz des Schnees und der glatten Straßen. ÖPNV-Nutzer mussten allerdings Einschränkungen und ausfallende Fahrten hinnehmen.

In der Nacht auf Montag und am Montagmorgen hat es auf den Straßen in Koblenz und dem Kreis Mayen-Koblenz keine nennenswerten witterungsbedingten Unfälle gegeben. Das vermeldet das Polizeipräsidium Koblenz auf Nachfrage unserer Zeitung. In und um Koblenz blieb es trotz des Schnees und der Kälte demnach ruhig.







