Mayen-Koblenz macht Rückzug Keine Töne mehr vom Mosel Musikfestival 12.11.2025, 12:00 Uhr

i Eine der letzten Veranstaltungen in dieser Saison ist der Auftritt des Hatzenporter Schauspielers Stefan Wilkening (links) mit dem Gitarrenduo Gruber und Maklar in Hatzenport gewesen. Thomas Brost

Immer weniger hat es das Mosel Musikfestival an die Untermosel hinter Cochem gezogen. In dieser Saison fanden zwischen Hatzenport und Winningen nur drei Veranstaltungen statt. Daraus zieht der Landkreis Mayen-Koblenz jetzt Konsequenzen.

Das Mosel Musikfestival mit Sitz in Bernkastel-Kues hat in den jüngsten Jahren immer seltener Station an der Untermosel gemacht. In diesem Jahr mit mehr als 60 Veranstaltungen fanden nurmehr drei Veranstaltungen in der Verbandsgemeinde (VG) Rhein-Mosel statt, je eine in Winningen, Oberfell und Hatzenport.







Artikel teilen

Artikel teilen