Aktion des Lieferdienstes Wolt Keine Schlangen für Gratis-Burger in Koblenz Alexander Thieme-Garmann 23.11.2025, 11:00 Uhr

i Ein Burger, keine Kosten: Der Lieferdienst Wolt hat in Koblenz 500 Burger verschenkt. Alexander Thieme-Garmann

Bis zu 500 Burger hat der in Koblenz neue Lieferdienst Wolt verschenkt. Dass es beim Aktionspartner Baba’s Smashed Burger in der Innenstadt nicht zu ewig langen Schlangen kam, hatte vielleicht auch mit dem Aktionszeitraum zu tun.

Der neue Lieferdienst Wolt fährt jetzt auch durch Koblenz. Mit einer großen Gratis-Burger-Aktion hat er in der Stadt auf sich aufmerksam gemacht. Bei Baba’s Smashed Burger in der Jesuitengasse konnten sich (bis zu) 500 hungrige Bürger einen Burger umsonst einverleiben.







Artikel teilen

Artikel teilen