Konflikt beigelegt Keine betriebsbedingten Kündigungen bei ZF in Koblenz Wolfgang Lucke 28.11.2025, 15:39 Uhr

i Ali Yener, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Koblenz (von links), Stefanie Majer, Politische Sekretärin IG Metall Koblenz und Holger Ehmann, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender für den ZF Standort Koblenz berichteten über die abgeschlossene Vorvereinbarung. Wolfgang Lucke

Der Autozulieferer ZF wollte in Koblenz rund 500 Stellen abbauen. Betriebsrat und IG Metall liefen Sturm, jetzt ist der Konflikt beigelegt. Ein Stellenabbau aber ist noch immer nicht vom Tisch. Und das harte Ringen geht weiter.

Auch eine Vorvereinbarung kann Arbeitsplätze sichern. Diese Lektion war zu lernen bei einem Pressegespräch von IG Metall Koblenz und dem Betriebsrat des Unternehmens ZF Koblenz am Freitag. Es sei jetzt mit dem Arbeitgeber eine Verhandlungsphase bis Mitte 2026 vereinbart, eine Streikgefahr zunächst abgewendet, so der Tenor.







