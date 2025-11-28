Keine betriebsbedingten Kündigungen bei ZF in Koblenz 

Der Autozulieferer ZF wollte in Koblenz rund 500 Stellen abbauen. Betriebsrat und IG Metall liefen Sturm, jetzt ist der Konflikt beigelegt. Ein Stellenabbau aber ist noch immer nicht vom Tisch. Und das harte Ringen geht weiter.
Lesezeit 3 Minuten
Auch eine Vorvereinbarung kann Arbeitsplätze sichern. Diese Lektion war zu lernen bei einem Pressegespräch von IG Metall Koblenz und dem Betriebsrat des Unternehmens ZF Koblenz am Freitag. Es sei jetzt mit dem Arbeitgeber eine Verhandlungsphase bis Mitte 2026 vereinbart, eine Streikgefahr zunächst abgewendet, so der Tenor.