Nürburgring-eSports in Koblenz
Kein Spiel, echter Sport: Virtuelle Rennen an der B 9
Yoshua im modernen Rennsimulator in der SimRacing-Bar an der B 9 bei Koblenz: „Die Nordschleife ist eine der längsten Strecken.“
Yoshua im modernen Rennsimulator in der SimRacing-Bar an der B 9 bei Koblenz: „Die Nordschleife ist eine der längsten Strecken.“
Ingo Beller

An der Bundesstraße 9 in Koblenz liegt eine sogenannte SimRacing-Bar, „Nürburgring eSports“ steht auf ihrem Logo. An professionellen Simulatoren können die Besucher dort Rennen fahren – ein Sport, kein Videospiel. Unsere Redaktion war zu Besuch. 

Lesezeit 5 Minuten
Yoshua rast die Rennstrecke entlang. Mit seinem Rennwagen eckt er an die Randsteine. Es rattert. Er beschleunigt, bremst wieder, lenkt um eine scharfe Kurve, beschleunigt erneut. „Das ist jetzt die Nordschleife, eine der längsten Strecken“, erklärt Yoshua.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionFreizeit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren