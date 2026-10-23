Nürburgring-eSports in Koblenz Kein Spiel, echter Sport: Virtuelle Rennen an der B 9 23.10.2026, 11:33 Uhr

i Yoshua im modernen Rennsimulator in der SimRacing-Bar an der B 9 bei Koblenz: „Die Nordschleife ist eine der längsten Strecken.“ Ingo Beller

An der Bundesstraße 9 in Koblenz liegt eine sogenannte SimRacing-Bar, „Nürburgring eSports“ steht auf ihrem Logo. An professionellen Simulatoren können die Besucher dort Rennen fahren – ein Sport, kein Videospiel. Unsere Redaktion war zu Besuch.

Yoshua rast die Rennstrecke entlang. Mit seinem Rennwagen eckt er an die Randsteine. Es rattert. Er beschleunigt, bremst wieder, lenkt um eine scharfe Kurve, beschleunigt erneut. „Das ist jetzt die Nordschleife, eine der längsten Strecken“, erklärt Yoshua.







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