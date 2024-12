St. Sebastian diskutiert Kein Müßiggang in letzter Gemeinderatssitzung 2024 10.12.2024, 14:00 Uhr

i Auf der Sitzung des Ortsgemeinderates Sankt Sebastian wurde auch über den Zebrastreifen an der Grundschule des Ortes gesprochen. Genauer gesagt: Über die Sicherheit beziehungsweise Unsicherheit des Fußgängerüberweges. Sascha Ditscher

Die letzte Gemeinderatssitzung in Sankt Sebastian für das Jahr 2024 war gut besucht und dauerte mehr als zwei Stunden. Auf der Tagesordnung standen viele Anträge aus den Fraktionen. Die SPD setzte dabei einen Schwerpunkt auf Verkehr und Straßen.

Wer Müßiggang in der letzten Ortsgemeinderatssitzung im Jahr 2024 in Sankt Sebastian erwartete, der wurde enttäuscht: Gut zweieinhalb Stunden diskutierten die Ratsmitglieder über 14 Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil der gut besuchten Sitzung. Besonders die Oberthemen Verkehr und Straßen wurden immer wieder angesprochen, sowohl von den Ratsmitgliedern – insbesondere der SPD-Fraktion, die die drei Anträge zu Verkehr und Straßen in der ...

