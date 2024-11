Neuwied bleibt Pilotprojekt Kein kostenloses Busfahren im Advent in Koblenz 29.11.2024, 17:10 Uhr

i Kostenloses Busfahren an den Adventssamstagen, wie in Neuwied, wird es in Koblenz in diesem Jahr nicht geben. Sascha Ditscher

In Neuwied können Bürgerinnen und Bürger an den Samstagen im Advent kostenlos Bus fahren. In Koblenz wird es dieses Angebot in diesem Jahr nicht geben. Das hat verschiedene Gründe, wie die Koblenzer Verkehrsbetriebe erklären.

Kostenlos Busfahren im gesamten Stadtgebiet: In Neuwied ist das an allen vier Adventssamstagen möglich. Der Stadtrat hat im November einem entsprechenden Antrag mehrerer Ratsfraktionen zugestimmt. Auch in Koblenz hat es schon mal ein vergleichbares Angebot in der Weihnachtszeit gegeben.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen