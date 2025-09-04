Keinen Gasanschluss haben zurzeit Anwohner in der Karl-Russel- und der Mayener Straße. Die Energienetze Mittelrhein bieten ihnen deshalb an, das Koblenzer Moselbad kostenfrei zu besuchen. Was Geschäftsführer Christian Kuhn dazu sagt.

Etwa 500 Haushalte in der Karl-Russel- und der Mayener Straße haben derzeit keinen Gasanschluss. Um den Anwohnern dennoch warmes Duschen zu ermöglichen, greifen die Energienetze Mittelrhein (ENM) zu einer besonderen Maßnahme: Sie übernehmen für Betroffene die Kosten des Eintritts für das Koblenzer Moselbad.

Christian Kuhn, der Geschäftsführer der Koblenzer Bäder, berichtet unserer Zeitung, dass erste Anwohner dieses Angebot bereits genutzt haben. „Es ist unglaublich, wie schnell reagiert wurde und diese passende Lösung gefunden werden konnte“, fügt er hinzu.

Entwässern des Gasnetzes gestaltet sich schwierig

Am Samstag, 30. August, kam es auf der Mayener Straße im Stadtteil Lützel zu einem Wasserrohrbruch. Das Wasserrohr beschädigte die darunterliegende Gasleitung, wodurch Wasser in diese gelangen konnte. Die Ableitung des Wassers aus dem Gasnetz gestaltet sich, entgegen den Erwartungen, sehr schwierig, weshalb etwa 500 Hausanschlüsse von dem Gasnetz abgeschlossen werden mussten.

Nach Rohrbruch in Koblenz am 01.09.2025 Nach Rohrbruch in Koblenz Rund 500 Lützeler Haushalte haben kein Gas In einigen Teilen von Lützel ist schon seit dem Wochenende das Gas weg. Als Grund für die Störung nennt die Energieversorgung Mittelrhein einen Wasserrohrbruch.

In dem Zeitraum, in dem die Anwohner kein Gas haben, übernehmen die ENM die Kosten für einen 90-minütigen Einlass ins Moselbad. In der Zeit können die Betroffenen die warmen Duschen nutzen. An der Kasse des Bades müssen sie ihren Personalausweis mit Meldeadresse zeigen oder einen anderen Nachweis, dass sie in der Karl-Russel-Straße bzw. Mayener Straße wohnen.

Das einzige Problem: An vergangenen Wochenenden kam es im Koblenzer Moselbad vermehrt zu Einlassstopps, wegen zu hoher Besucherzahlen. Den Anwohnern sei daher bereits mitgeteilt wurde, dass bei einem solchen Stopp aus Sicherheitsgründen auch sie nicht ins Moselbad gelassen werden können, so Kuhn.

Kostenfrei ins Moselbad am 02.09.2025 Kostenfrei ins Moselbad 500 Haushalte in Koblenz bleiben vorerst ohne Gas Rund 500 Haushalte im Koblenzer Stadtteil Lützel sind seit Samstag von der Gasversorgung abgeschnitten. Die Reparaturarbeiten laufen, sind aber komplizierter als gedacht, wie die Energienetze Mittelrhein mitteilen.

Der Geschäftsführer zeigt sich von der Zuvorkommenheit der Energienetze Mittelrhein beeindruckt, da sie auch am Wochenende den etwas höheren Eintritt für die Anwohner übernehmen. „Die Maßnahme zeigt, wie schnell man Lösungen für schwierige Situationen finden kann, wenn man mit allen betroffenen Institutionen einfach Hand in Hand arbeitet“, sagt Kuhn.