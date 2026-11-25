In bester Lage in Koblenz Kein Flüchtlingsheim am Rhein: Was wird aus dem Haus? Matthias Kolk

Doris Schneider 25.11.2026, 12:00 Uhr

i Hier unmittelbar neben dem Hotel Kleiner Riesen sollte die Flüchtlingsunterkunft entstehen. Wie es mit dem Gebäude weitergeht, ist noch unklar. Sascha Ditscher/Achiv. Sascha Ditscher/Archiv

Das geplante Flüchtlingsheim in den Koblenzer Rheinanlagen kommt nun doch nicht – aber nicht, weil sich die Kritiker durchgesetzt haben, sondern weil es nicht mehr benötigt wird. Was passiert mit dem Haus in bester Lage jetzt?

Die Stadt wird im ehemaligen Bundespolizei-Gebäude neben dem Hotel Kleiner Riesen in den Koblenzer Rheinanlagen doch keine Unterkunft für geflüchtete Familien einrichten. Das hat sie vor ein paar Tagen gemeldet. Denn der Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten geht mit der kontinuierlich sinkenden Zahl neu ankommender Flüchtlinge zurück.







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