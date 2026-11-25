Das geplante Flüchtlingsheim in den Koblenzer Rheinanlagen kommt nun doch nicht – aber nicht, weil sich die Kritiker durchgesetzt haben, sondern weil es nicht mehr benötigt wird. Was passiert mit dem Haus in bester Lage jetzt?
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Die Stadt wird im ehemaligen Bundespolizei-Gebäude neben dem Hotel Kleiner Riesen in den Koblenzer Rheinanlagen doch keine Unterkunft für geflüchtete Familien einrichten. Das hat sie vor ein paar Tagen gemeldet. Denn der Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten geht mit der kontinuierlich sinkenden Zahl neu ankommender Flüchtlinge zurück.