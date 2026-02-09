Nächste Runde im Rechtsstreit
Kein Ende in Sicht: Berufung im Münzmeisterhaus-Prozess
Entscheidung Münzmeisterhaus am Münzplatz in Koblenz - bekommt die Stadt es zurück?
Mirco Klein

Die Rückübertragung des Münzmeisterhauses liegt vorerst wieder auf Eis. Die beklagte Seite hat Berufung gegen das Urteil des Landgerichts eingelegt. Dieses hatte den Anspruch für Rückübertragung der Stadt Koblenz für wirksam erklärt.

Im Rechtsstreit um das Münzmeisterhaus hat die beklagte Seite Berufung gegen das Urteil des Koblenzer Landgerichts eingelegt. Das teilte die Pressestelle des Landgerichts am Montagmorgen mit. Die Angelegenheit zwischen der Stadt Koblenz und dem Eigentümer des Münzmeisterhauses wandert damit vor das Oberlandesgericht Koblenz – und wird wohl noch einige Monate weitergehen.

Koblenz & RegionJustiz

