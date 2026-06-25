Von Abwägungen und Prognosen Kein B2Run in Koblenz: So kam es zur Absage Matthias Kolk 25.06.2026, 13:00 Uhr

i 2026 wird es keinen B2Run in Koblenz geben. Der Grund ist in der ganzen Stadt präsent: die Hitze. Infront B2Run GmbH

Der große Firmenlauf durch Koblenz am Freitag findet nicht statt. Auch ein erarbeitetes Hitzeschutzkonzept konnte das nicht verhindern. Wann das Pendel in Richtung Absage ausschlug – und wie Teilnehmer darauf reagieren.

Auch für den Freitag hat der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Warnung vor extremer Hitze in Koblenz herausgegeben. 16.500 Läuferinnen und Läufer werden an diesem Tag nicht durch die aufgeheizte Innenstadt laufen. Am Mittwochabend wurde der B2Run in Koblenz offiziell abgesagt.







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