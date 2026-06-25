Der große Firmenlauf durch Koblenz am Freitag findet nicht statt. Auch ein erarbeitetes Hitzeschutzkonzept konnte das nicht verhindern. Wann das Pendel in Richtung Absage ausschlug – und wie Teilnehmer darauf reagieren.
Lesezeit 3 Minuten
Auch für den Freitag hat der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Warnung vor extremer Hitze in Koblenz herausgegeben. 16.500 Läuferinnen und Läufer werden an diesem Tag nicht durch die aufgeheizte Innenstadt laufen. Am Mittwochabend wurde der B2Run in Koblenz offiziell abgesagt.