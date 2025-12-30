2025 an Rhein und Mosel Kaufland, Starbucks & Co.: Das war im Gewerbepark los Eva Hornauer 30.12.2025, 16:30 Uhr

i 2025 gab es einige Neuigkeiten aus dem Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum eröffnete - nach Monaten der Sanierung - Anfang Dezember Kaufland seine Filiale. Mirco Klein

Aus dem Gewerbepark Mülheim-Kärlich gab es 2025 so einiges zu berichten: Von der Eröffnung der Kaufland-Filiale im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum bis hin zu (geplanten) Neuzugängen wie Primark, New Yorker oder Starbucks. Ein Rückblick.

Anfang Dezember herrschte wieder Trubel auf der Fläche des ehemaligen Reals im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum: Kaufland hat hier seine Filiale geöffnet. Zuvor war monatelang renoviert worden. Doch nicht nur hier, in der Keimzelle des Gewerbeparks in Mülheim-Kärlich, gab es 2025 einige Neuigkeiten.







