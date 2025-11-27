Neuer Markt in Mülheim-Kärlich Kaufland bringt größte Non-Food-Fläche in Gewerbepark Hannah Klein 27.11.2025, 15:27 Uhr

i Nur noch wenige Tage, dann öffnet die neue Kaufland-Filiale im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Dort gibt es künftig die größte Non-Food-Abteilung des Vollsortimenters im Raum Koblenz. Mirco Klein

Neuer Markt, neue Dimensionen: Die größte Non-Food-Abteilung unter den Kaufland-Filialen im Raum Koblenz gibt es künftig im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Der Vollsortimenter öffnet am 4. Dezember seine Tore im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum.

Von Autozubehör über Drogerieartikel bis hin zu Kleidung: Bei Kaufland gibt es nicht nur Lebensmittel. Alles, was nicht essbar ist, landet in der sogenannten „Non-Food-Abteilung“ – und die neue Filiale im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum im Gewerbepark Mülheim-Kärlich hat künftig die größte Non-Food-Fläche der Kaufland-Märkte im Raum Koblenz, das sagt Filialleiter Alexander Bambuch.







