Vor der ehemaligen Real-Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich, die gerade von Kaufland saniert wird, steht ein Video-Guard: Die Baustelle wird videoüberwacht. Kaufland sagt dazu auf Anfrage unserer Zeitung: „ Der Video-Guard wird bei Kaufland mittlerweile standardmäßig bei Baustellen eingesetzt, um der Verkehrssicherungspflicht ideal nachzukommen. Insbesondere bei Standorten, welche nicht im laufenden Betrieb umgebaut werden, wie hier in Mülheim-Kärlich, hat sich die Videoüberwachung als gute Ergänzung etabliert.“ Der Video-Guard soll bis kurz vor der Eröffnung eingesetzt werden, teilte Kaufland mit.

Gab es Vorfälle an der Baustelle, die die Videoüberwachung ausgelöst hatten? Laut Polizei waren die Beamten erst einmal vor Ort, allerdings erst, nachdem der Video-Guard installiert wurde. Dieser hatte nämlich einen Einbruchsalarm gemeldet. Es stellte sich aber heraus, dass es sich dabei um einen Fehlalarm gehandelt hat, der durch eine zugangs berechtigte Person ausgelöst wurde. „Ansonsten sind keine Einsätze bekannt“, teilte die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Im September 2023 erklärte die Supermarktkette Real, die die große Fläche im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum betrieb, ihre Zahlungsunfähigkeit und hatte – nach eigenen Angaben – einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Für die Filiale in Mülheim-Kärlich sah es zunächst so aus, als könnte sie von der Rewe-Group übernommen werden. Anfang 2024 wurde dann aber bekannt, dass Rewe den Standort in Mülheim-Kärlich nicht übernehmen wird.

Die Verhandlungen um den Nachfolger der Fläche dauerten an, bis im März 2025 bekannt wurde, dass Kaufland diese übernehmen wird. Allerdings nicht ohne Weiteres – zunächst stünden Modernisierungsarbeiten an, sagte ein Sprecher des Unternehmens im März auf Anfrage unserer Zeitung nach einem Eröffnungstermin.